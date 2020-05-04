السودان.. قرارات اقتصادية لـ"تحفيز الصادرات ومحاربة التهريب"

نازك شمام/ الخليج 365



أصدرت الحكومة السودانية، الإثنين، قرارات اقتصادية لـ"تحفيز قطاع الصادرات وحماية المنتج المحلي، ومكافحة التهريب عبر الحدود الدولية".



وجاء في بيان صحفي صادر عن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، أن الحكومة ستنشئ بورصة للذهب، يرافقها توحيد سعر المعدن مع السعر العالمي، بعد أن كانت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي يحددانه.



ووجه حمدوك في البيان، بإلغاء نسبة 10 بالمئة التي تخصم من عائدات الصادرات لتغطية احتياجات الدواء، واستبدالها بضريبة على المصدرين والموردين.



وألغى القرار كافة الإعفاءات الجمركية على السلع الواردة، عدا تلك التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية، بهدف تحفيز الإنتاج المحلي.



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كما حدد البيان، نسبة 10 بالمئة من مضبوطات السلع المهربة، لتحفيز العاملين في حراسة المداخل والموانئ والحدود ومنع التهريب.



كذلك، أعلنت الحكومة عن إنشاء صندوق استثماري يشارك فيه القطاع الخاص، بجانب صندوق سيادي، لإيداع التبرعات بالنقد الأجنبي والعملة المحلية.



ويعاني السودان من أزمة حادة في النقد الأجنبي، والتي تسببت في أزمات متلاحقة في توفير السلع الاستراتيجية لاسيما الوقود والخبز.



وتعول الحكومة السودانية على الصادرات، كأحد روافد النقد الأجنبي الهامة، إلا أنها تعاني من عدة مشاكل من بينها التهريب المتواصل عبر الحدود.

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