تبون يدعو لقرار أممي يوقف "الأعمال العدائية" بالعالم

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الإثنين، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بوقف الأعمال العدائية في جميع دول العالم.

جاء ذلك في كلمة له خلال القمة الافتراضية لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الإنحياز، التي عقدت عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بخصوص جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا، حسب بيان للرئاسة الجزائرية.

وقال تبون: "أدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن للخروج بقرار لوقف الأعمال العدائية في العالم، لاسيما في اليمن وليبيا دون إغفال الأراضي التي تعيش الاحتلال".

وبشأن جائحة كورونا، أضاف الرئيس الجزائري، أن "التحديات التي تفرضها الجائحة تنبئ بتغيير جذري في العلاقات الدولية، وتضع حركة عدم الانحياز أمام مسؤولياتها لنشر السلم والأمن الدوليين".

وشدد على ضرورة الوصول المنصف والفعال إلى أي لقاحات مستقبلية للفيروس لكل الدول خاصة النامية منها.

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كما دعا إلى دعم جهود منظمة الصحة العالمية في مكافحة الوباء.

وحث على بلورة خطة تقلل إلى أقصى الدرجات من آثار الجائحة على الدول النامية والإفريقية.

وأكد الرئيس الجزائري على التزام بلاده بكل المساعي المنضوية تحت حركة عدم الانحياز من أجل مجابهة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت القمة الافتراضية لحركة عدم الانحياز، بدعوة من رئيس جمهورية أذربيجان، رئيس الدورة الحالية للحركة، إلهام علييف، تحت شعار "متحدون في مواجهة جائحة كورونا".

كما يشارك بالقمة رئيس الجمعية العامة الجديد للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.