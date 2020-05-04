الحكومة الليبية: استهداف 7 شاحنات وقود لمليشيات حفتر

وليد عبد الله / الاناضول

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الإثنين، أن سلاح الجو استهدف 7 شاحنات نقل وقود في منطقة القريات (جنوب طرابلس) كانت تتجه لإمداد مليشيات خليفة حفتر.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم القوات الليبية محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وقال قنونو إن الشاحنات السبع كانت في طريقها من القريات إلى مدينة ترهونة (جنوب) لإمداد مليشيات حفتر.

Advertisements

وأكد أن المنطقتين العسكريتين (الغربية والوسطى) هما منطقتا عمليات عسكرية للجيش الليبي يمنع التحرك فيها دون إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيات حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، هجومًا متعثرًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.

ورغم موافقته على هدنة إنسانية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، إلا أن حفتر واصل هجومه، ما اضطر الحكومة الليبية إلى إطلاق عملية عسكرية باسم "عاصفة السلام".

ومنيت مليشيات حفتر، خلال الأيام الأخيرة، بهزائم عسكرية كبيرة على أيدي قوات الحكومة، ضمن هذه العملية، وأبرزها خسارة مدن الساحل الغربي لليبيا حتى الحدود التونسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.