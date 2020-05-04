دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Oppo تعلن رسمياً عن هاتف OPPO A92 بكاميرة رباعية وبقدرة بطارية 5000 mAh ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت Oppo رسمياً اليوم عن إصدار جديد من سلسلة هواتف OPPO A، حيث ينطلق إصدار اليوم بعنوان OPPO A92 مع كاميرة رباعية وشاشة بحجم 6.5 إنش، وبطارية بقدرة 5000 mAh.

يتميز هاتف OPPO A92 بشاشة TFT-LCD بحجم 6.5 إنش، بجودة عرض FULL HD بلس أو بدقة 2400 في 1080 بيكسل، كما تشغل الشاشة نسبة 90.5% من إطار الهاتف، وتأتي الشاشة بثقب للكاميرة الأمامية مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0.

كما يضم هاتف OPPO A92 رقاقة معالج Snapdragon 665 بثماني من الأنوية، مع كرت شاشة Adreno 610، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في LPDDR4x، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في UFS 2.1، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.

أيضاً يتميز هاتف OPPO A92 بتصميم زجاجي 3D منحني من الإتجاهات الأربعة، كما يضم كاميرة رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.7، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 لعمق التصوير، وأخر macro بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

Advertisements

كما يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ويضم الهاتف FM Radio، مع مدخل 3.5 مم للسماعات، أيضاً يتميز الهاتف بقياسات 162 في 75.5 في 8.9 مم، مع وزن 192 جرام.

ويدعم هاتف OPPO A92 بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأسود، والبنفسجي وأيضاً اللون الأبيض بسعر 278 دولار.

المصدر

هذا الموضوع Oppo تعلن رسمياً عن هاتف OPPO A92 بكاميرة رباعية وبقدرة بطارية 5000 mAh ظهر على التقنية بلا حدود.