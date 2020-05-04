تايلاند تسجل 18 إصابة بفيروس كورونا ولا وفيات جديدة

بانكوك (رويترز) - ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في تايلاند 18 حالة يوم الاثنين بعدما تراجع عدد الحالات إلى رقم في خانة الآحاد الأسبوع الماضي لكن البلد لم يُبلغ عن وفيات جديدة.
وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى 2987 مصابا منذ رصد الفيروس الجديد في تايلاند في يناير كانون الثاني و54 حالة وفاة.
وقال تاويسين ويسانويوثين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة إن الحالات الجديدة لمهاجرين دخلوا تايلاند من خلال نقطة تفتيش في إقليم سونجخلا الواقع جنوب البلاد الحدودي مع ماليزيا.
وقال تاويسين إنه تم إخضاع جميع الحالات للحجر الصحي في مركز اعتقال المهاجرين إلى جانب 42 حالة تم اكتشافها في 25 أبريل نيسان.
(إعداد عبد الفتاح شريف للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
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