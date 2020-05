الحفرة السحيقة.. هكذا كان يتخلص داعش من ضحاياه في سوريا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty A house with our positions on the battlefield surrounded by wire.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، الاثنين، إن تنظيم داعش الإرهابي استخدم حفرة سحيقة عمقها 50 مترا في شمال شرق سوريا للتخلص من جثث الذين اختطفهم أو احتجزهم.