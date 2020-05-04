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حكومة دبي تعلن رسميا تأجيل إكسبو دبي للعام القادم

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت حكومة دبي رسميا تأجيل إكسبو دبي لينطلق في تشرين أول/أكتوبر من العام القادم، وذلك بعد موافقة أعضاء المكتب الدولي للمعارض لصالح تأجيل الحدث لمدة عام.

وصوتت أغلبية الثلثين من أعضاء المكتب الدولي للمعارض اليوم الاثنين لصالح تأجيل الحدث لمدة عام.

ووفقا لما ذكره الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقع تويتر فإنه ستتم "إقامة الحدث الدولي في الفترة من الأول من تشرين أول/أكتوبر 2021 إلى 31 آذار/مارس 2022 ".

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وأشار المكتب إلى أن "إكسبو 2020 دبي يستعد ليساهم في تشكيل ملامح عالم ما بعد الجائحة وخلق مستقبل أفضل للجميع".

وكانت الإمارات تقدمت بطلب لإرجاء المعرض بسبب جائحة .

 

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