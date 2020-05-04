الصين تسجل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا كلها من الخارج

بكين (رويترز) - قالت اللجنة الوطنية للصحة يوم الاثنين إن الصين سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الحد، صعودا من حالتين في اليوم السابق.
وأضافت اللجنة أن جميع الحالات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج. وسجلت اللجنة أيضا 13 حالة دون ظهور أعراض بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق.
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82880 ولم تسجل البلاد أي حالات وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات عند 4633 حالة.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)
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