تدخل عامها الرابع.. تمديد حالة الطوارئ بمصر 3 أشهر

الخليج 365

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الإثنين، على تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر إضافية، لتدخل عامها الرابع.

وهذه هي المرة الـ12، التي يمدد فيها البرلمان حالة الطوارئ في عموم البلاد منذ أبريل/ نيسان 2017، وفق رصد الخليج 365.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط (رسمية)، "وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية (عبد الفتاح السيسي) تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بجميع أنحاء البلاد".

وفي 28 أبريل/ نيسان الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتمديد حالة الطوارىء، ولمدة 3 أشهر، نظراً للظروف الأمنية والصحية (فيروس كورونا) التي تمر بها البلاد.

Advertisements

ولأول مرة تعلن مصر حالة الطوارئ بسبب الظروف الصحية، ويعد هذا التمديد الأول من نوعه منذ انطلاق مصر في مواجهة فيروس كورونا.

وفي 10 أبريل/ نيسان 2017، وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ "مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله"، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم "داعش".

وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات إخلاء مناطق وفرض حظر التجوال وإجراءات أخرى.

وحتى مساء الأحد، بلغت حصيلة وفيات فيروس كورونا في مصر 429، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 6 آلاف و465، وفق أحدث إحصاء لوزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.