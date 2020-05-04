درعا/ عمار العلي/ الخليج 365
قتل 9 عناصر من قوات الأمن الداخلي (الشرطة) للنظام السوري، الاثنين، في هجوم شنه مسلحون انتقاما لمقتل اثنين من المقاتلين السابقين للمعارضة، في ريف درعا جنوبي البلاد.
وذكرت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن الحادثة وقعت بعد اعتقال قوات النظام، الأحد، اثنين من مقاتلي المعارضة السابقين وإعدامهما ميدانيا.
وأضافت المصادر أن أقارب وعشيرتيْ المقتولين، بقيادة والد أحدهما، شنوا هجوما على مركز للأمن الداخلي تابع للنظام في مدينة المزيريب غربي درعا.
وأوضحت المصادر أن المسلحين اقتادوا 9 من عناصر قوات النظام كانوا متواجدين في المركز إلى جهة مجهولة، ثم قتلوهم لاحقا، حيث وجدت جثثهم اليوم شمالي مدينة درعا.
وتشهد درعا توترا بين النظام والمعارضين السابقين، وذلك منذ التوصل إلى اتفاق تهدئة في المحافظة برعاية روسية، حيث سقط قتلى وجرحى من الجانبين ومن المدنيين في اشتباكات اندلعت بين الطرفين.
ونص اتفاق التهدئة الذي عقدته روسيا مع فصائل المعارضة في درعا وريفها، في يوليو/ تموز 2018، على سحب الأسلحة الثقيلة وإبقاء الأسلحة المتوسطة والخفيفة في يد فصائل المعارضة، ومنحت سيطرة اسمية فقط للنظام على معظم المناطق التي كانت خاضعة للمعارضة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون يقتلون 9 من شرطة النظام السوري بدرعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.