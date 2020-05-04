كورونا.. حالتا وفاة في الكويت و7 بالسعودية

الرياض - الكويت / الخليج 365

سجلت السعودية والكويت، الإثنين، وفيات جديدة بفيروس كورونا، بواقع 7 للأولى و2 للثانية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان، تسجيل 7 وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 191.

وقالت الوزارة إنها رصدت ألفا و645 إصابة جديدة، لترتفع المحصلة إلى 28 ألفا و656.

وأوضحت أن بين إجمالي الإصابات،191 وفاةً و4 آلاف و476 متعافيا.

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فيما سجلت وزارة الصحة الكويتية، في بيان، حالتي وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 40.

ورصدت الوزارة 295 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5 آلاف و278.

وأوضحت الوزارة أن بين إجمالي الإصابات، 40 وفاة، وألف و 947 متعافيا.

وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد المصابين بالفيروس، 3 ملايين و585 ألفا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 248 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و161 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

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