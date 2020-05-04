وزير الصناعة التركي: سنمضي قدماً في التطور التكنولوجي

أنقرة/ الخليج 365

في تغريدة لوزير الصناعة والتكنولوجيا التركي أرفقها بمقطع فيديو عن أجهزة تنفس تركية وطنية، أرسلتها بلاده للصومال، لمساعدته في التصدي لوباء كورونا

- أوضح الوزير أن أجهزة التنفس المحلية التي خرجت من خط الإنتاج المتسلسل في غضون 14 يوما، بفضل جهود المهندسين الأتراك، أصبحت متنفسا للصوماليين

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، الإثنين، إن بلاده عازمة على المضي قدما في التطور التكنولوجي الوطني وإحداث نقلة في هذا المجال.

وأرفق ورانك في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، مقطع فيديو عن أجهزة تنفس تركية وطنية، أرسلتها بلاده للصومال، لمساعدته في التصدي لوباء كورونا.

وأضاف ورانك في التغريدة "وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية ستستمر في تحقيق أهداف النقلة في التكنولوجيا الوطنية".

وأوضح أن أجهزة التنفس المحلية التي خرجت من خط الإنتاج المتسلسل في غضون 14 يوما، بفضل جهود المهندسين الأتراك، أصبحت متنفسا للصوماليين.

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وأكد أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا وبمواصلة جهودها، ستكون أملا لتركيا ولحلفائها وأصدقائها.

وأرسلت تركيا، دفعتين من المساعدات الطبية إلى الصومال، وصلت آخرها في وقت سابق الإثنين، في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وتتضمن المساعدات الطبية، مستلزمات طبية مثل النقالات والأسرّة والأغطية، وكمامات، وقفازات طبية، وألبسة واقية، ومعدات مخبرية لفحص كورونا، علاوة عن أجهزة تنفس صناعي محلية الصنع.

وبحسب الإحصائيات الأخيرة، فإن عدد الإصابات بكورونا في الصومال بلغ 722، بينها 32 حالة وفاة، و44 حالة شفاء.

جدير بالذكر أن تركيا أرسلت مستلزمات طبية إلى 54 دولة لدعم جهود مكافحة جائحة كورونا في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.



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