تركيا تبدأ بالرعاية الصحية للطفل السوري "ربيع"

هطاي / الخليج 365
بدأ مستشفى ولاية هطاي الحكومي جنوبي تركيا، بإجراءات الرعاية الصحية ومعالجة الطفل السوري "ربيع" الذي جلبته وزارة الداخلية، الأحد، من أحد مخيمات مدينة إدلب شمالي سوريا.
وأوضح الطبيب التركي "رضا أوزألب" الأخصائي في طب الأطفال بالمستشفى للأناضول، الإثنين، أن الطفل ربيع (10 أعوام) يعاني من مرض القلب الخلقي، مشيرا أن والدته أيضا كانت تعاني من المرض ذاته.
وأضاف أن الفحوص أظهرت نمو قلب الطفل بشكل أكبر من الطبيعي، وقصورا في الشريان الأبهر، لافتا أنه سيتم استشارة أطباء آخرين لتقرير العلاج اللازم.
بدوره، أفاد "عبده صالح" والد الطفل للأناضول، أنهم لجؤوا لمختلف المراكز الصحية في إدلب في محاولة لعلاج طفلهم المريض، إلا أنهم لم يجدوا له العلاج والعناية اللازمة.
وأعرب عن سعادته بنقل طفله إلى تركيا لعلاجه، شاكرا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الداخلية سليمان صويلو على مساهمتهما في علاج ربيع.
وقالت الداخلية التركية، عبر صفحتها على تويتر، الأحد : "‘أسرة وزارة الداخلية سمعت نداء طفلنا الصغير ربيع، وأحضرته إلى تركيا، وهو الآن في أيدي الأطباء الأمينة، نرجو له الشفاء العاجل".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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