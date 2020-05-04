المغرب.. تضامن واسع مع طفل دَهس مستثمر فرنسي أغنامه

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

أبدى نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي تضامنا واسعا مع طفل دهس مستثمر فرنسي "بشكل متعمد" قطيع أغنامه بسيارته في ضواحي مدينة المحمدية، شمالي البلاد، ما أدى لنفوق عدد منها.

وضجت مواقع التواصل في المغرب بمقطع فيديو يظهر عملية الدهس التي وقعت، أمس الأحد، وتسببت بحالة غضب واسعة إزاء سلوك المستثمر الفرنسي.

وقال الناشط أبو الفضل إدريس، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "المستثمر الفرنسي دهس بشكل متعمد أغنام الطفل".

وأضاف إدريس: "هل أصبح المستثمر الأجنبي فوق القانون؟".

من جانبه، انتقد الناشط يونس أيح، ما أقدم عليه المقيم الفرنسي.

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وقال "أيح" عبر حسابه في "تويتر": "الطفل خرج من أجل رعي أغنام أسرته، وأقدم فرنسي على قتلها بسيارته، وهو ما جعله يعدم رزق أسرته".

في السياق، قالت الناشطة مروى لفهيم، في تعليقها على تصرف المقيم الفرنسي عبر "فيسبوك"، إنه لو حدث هذا لأجنبي لقامت الدنيا ولم تقعد لأصحاب حقوق الإنسان وجمعيات الرفق بالحيوان".

الناشط إبراهيم عبد الرحمن، أعرب أيضا عن تضامنه مع الطفل المغربي، وقال عبر "فيسبوك"، إن "التصرف من سائق السيارة بهذا الطريقة يدل أنه لا عقل لديه".

وشدد عبد الرحمن على ضرورة توقيف المستثمر الفرنسي وإجباره على دفع تعويض والاعتذار للطفل.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الأمن المغربي أوقف المستثمر الفرنسي من أجل التحقيق معه بعد التداول الواسع لمقطع الفيديو.

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