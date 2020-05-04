كورونا.. 3 وفيات بالمغرب وإصابات بقطر ولبنان

عواصم عربية / الخليج 365
سجل المغرب، الإثنين، 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا، فيما رصدت قطر 640 إصابة، ولبنان 3، وفق بيانات رسمية.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية، في بيان، ارتفاع إجمالي وفيات كورونا إلى 177، بعد تسجيل 3 حالات.
وأوضحت الوزارة أنها سجلت 97 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5 آلاف.
وأضافت أن من ضمن الإصابات، 177 وفاة، وألف و565 متعافيا.
فيما أعلنت وزارة الصحة القطرية، في بيان، رصد 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع المحصلة إلى 16 ألفا و191.
وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات يشمل 12 وفاة، وألفاً و810 حالة تعاف.
وسجلت وزارة الصحة اللبنانية 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، لترتفع المحصلة إلى 740.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات يضم 25 وفاة، و205 حالات تعاف.
وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد المصابين بالفيروس، 3 ملايين و582 ألفا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 248 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و160 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.
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