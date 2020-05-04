شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة من “الصحة” للأمهات المرضعات لحماية أطفالهن من ⁧‫كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة أنه لم يثبت حتى الآن انتقال عدوى فيروس ‏كورونا عن طريق الرضاعة الطبيعية.

وأشارت الوزارة إلى أنه حال إصابة ‏الأم بالفيروس، فعليها عصر الحليب والاحتفاظ به في الثلاجة ‏لمدة ثلاثة أيام، وفي “الفريزر” لمدة 6 أشهر، عند درجة (-18) درجة ‏مئوية.‏

ووجهت الصحة عدة إرشادات للأمهات ‏بهدف حماية أطفالهن الرضع من أخطار الإصابة بـ”كورونا”، ‏خاصة عند ظهور أعراض عدوى تنفسية لديهم، كالحمى، أو السعال، ‏أو ضيق في التنفس.‏

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