شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة من “الصحة” للأمهات المرضعات لحماية أطفالهن من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة أنه لم يثبت حتى الآن انتقال عدوى فيروس كورونا عن طريق الرضاعة الطبيعية.
وأشارت الوزارة إلى أنه حال إصابة الأم بالفيروس، فعليها عصر الحليب والاحتفاظ به في الثلاجة لمدة ثلاثة أيام، وفي “الفريزر” لمدة 6 أشهر، عند درجة (-18) درجة مئوية.
ووجهت الصحة عدة إرشادات للأمهات بهدف حماية أطفالهن الرضع من أخطار الإصابة بـ”كورونا”، خاصة عند ظهور أعراض عدوى تنفسية لديهم، كالحمى، أو السعال، أو ضيق في التنفس.
ونصحت الأمهات باستخدام الكمامات عند الرضاعة، أو حال القرب من الرضيع، مع الحرص على تنظيف وتطهير الأسطح المستخدمة بشكل روتيني.
وشملت التوصيات، غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد لمس الرضيع، بالإضافة لغسل أو مسح منطقة الثدي قبل وبعد الرضاعة.
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