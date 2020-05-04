فابريجاس يذكر الجمهور بـ«معركة الجسر»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فابريجاس، نجم موناكو الفرنسي حالياً، لم يقاوم فكرة مناكفة توتنهام على السوشيال ميديا بمناسبة مرور 4 سنوات على المباراة بين تشيلسي فريق فابريجاس السابق، وتوتنهام 2-2، التي أطلق عليها اسم «معركة الجسر» نسبة لملعب استامفورد بريدج معقل تشيلسي.

وغرد فابريجاس السبت: «اليوم قبل 4 سنوات فزنا بلقب البريميرليج لليستر سيتي» في إشارة لحاجة توتنهام حينها للفوز على تشيلسي وخطف اللقب من أنياب ثعالب ليستر سيتي.

وتقدم توتنهام بهدف سون وهاري كين في الشوط الأول، لكن البلوز عادلوا بهدفي كاهيل وهازارد ونشب شجار في الملعب وشجار في النفق ليهدوا ليستر سيتي الذي كان الرهان على فوزه بنسبة 1 إلى 500 لقب الدوري.

واكتسب فابريجاس كره الجار اللندني من لعبه في صفوف أرسنال قبل عودته لبرشلونة، ثم انتقل لتشيلسي وفاز في أول موسم بلقب الدوري مع مورينيو، ثم لعب 198 مباراة مع البلوز قبل انتقاله لموناكو في يناير 2019.