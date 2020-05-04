رسائل غامضة في صورة فينالدوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث لاعب الوسط الهولندي جيني فينالدوم (29 عاماً)، نجم ليفربول، برسائل غامضة للمشجعين على هامش الحجر المنزلي، وانغمس اللاعب في مسؤولياته العائلية التي تضاعفت بقدوم مولوده الثالث، قبل أسبوع، وأثار فينالدوم المخاوف من إمكانية رحيله بعد نشره صوراً يظهر فيها وهو يستعين بصندوق العدة المنزلية من مسامير، ومفكات، وكتب تحتها «آن الأوان لإنجاز هذه المهام المنزلية، انتهى وقت الأعذار».

وتنبه مشجعو ليفربول لظهور اللاعب من دون قميص، وارتداء أطفاله زياً أزرق، وليس أحمر، مثل ليفربول، ولا برتقالياً مثل المنتخب الهولندي، وكتب أحدهم: «آمل ألا تكون تصلح أثاث المنزل قبل تغليفه للانتقال»، ويمتد عقد فينالدوم، الأب لثلاثة أطفال من زوجته ميريللا، (كييان وجاسيان وجوليان)، مع ليفربول حتى صيف 2021، وسيكون رحيله ضربة قوية للفريق، خصوصاً مع رحيل لالانا هذا الصيف، وغموض مستقبل نابي كيتا، لكن فينالدوم لم يعلق بشيء على مخاوف المشجعين.