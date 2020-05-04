شكرا لقرائتكم خبر عن عرض احتراف لقاسم في النمسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
تلقى لاعب المنتخب العراقي الأول وفريق القوة الجوية لكرة القدم محمد قاسم، عرضاً للاحتراف مع أحد الفرق النمساوية، وذكر مصدر مقرب من اللاعب الذي تألق مع المنتخب العام الماضي، بعد أن سجل هدفي «أسود الرافدين» في مرمى المنتخب القطري في افتتاح بطولة الخليج الماضية، إنه تلقى العديد من العروض الخارجية خلال الآونة الأخيرة، لكنه بدأ يركز بشكل كبير على العرض الذي تلقاه من أحد الفرق النمساوية ليكون نقطة انطلاق نحو الملاعب الأوربية.
يذكر أن اللاعب محمد قاسم يواصل تدريباته الآن بشكل منفرد مع فريق نفط الوسط في محافظة النجف، لأنه لا يستطيع مع بغداد بسبب توقف تدريبات فريقه الحالي القوة الجوية نتيجة للمخاوف من تفشي وباء «كورونا».
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