بريطانيا: الصين مطالبة بالإجابة عن تساؤلات بشأن تفشي كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس الاثنين، إن هناك أسئلة يتعين على الصين أن تجيب عليها فيما يتعلق بالمعلومات التي أتاحتها عن تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى ضرورة إجراء تحليل تفصيلي لدورها فيما يتعلق بالجائحة يجب أن يتم في وقت لاحق.

وقال بن والاس لمحطة «إل.بي.سي» الإذاعية، إنه يعتقد أن الصين يجب عليها أن تجيب عن أسئلة بشأن السرعة التي أبلغت بها العالم بمدى احتدام الأزمة، مشيراً إلى أن الوقت المناسب لتحليل تفصيلي بشأن ذلك هو بعد وضع العالم بأكمله الموقف تحت السيطرة وتخطيه، إضافة إلى عودة الاقتصادات العالمية لأنشطتها الطبيعية، مؤكداً على ضرورة تحلي الصين بالصراحة والشفافية عما حدث، وعن إخفاقاتها، وكذلك نجاحاتها.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد، إن هناك «كماً كبيراً من الدلائل» الذي يشير إلى أن فيروس كورونا المستجد جاء من معمل صيني لكنه لم يختلف مع تقارير أجهزة مخابرات أمريكية خلصت إلى أنه ليس مصنعاً، بينما نفت الصين مراراً تكتمها على أي تفاصيل متعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد.