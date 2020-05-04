«اقتصادية دبي» تواصل حملات التفتيش على الالتزام بالتدابير الاحترازية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «دائرة التنمية الاقتصادية»، في ⁧‫دبي‬⁩، بإغلاق محلين، والتنبيه على 81 منشأة تجارية، ومخالفة محل، لم تلتزم بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19». ومن أبرز المخالفات عدم الالتزام بلبس الكمامات، والتباعد الجسدي، وفتح غرف القياس، والقيام بعروض ترويجية غير مسموح بها في مرحلة إعادة فتح الأسواق، وبلغ إجمالي المحال المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 1064 محلاً.

وكانت حكومة دبي اعتمدت نهاية الشهر الماضي خطة من 4 مراحل لإعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية والأعمال في الإمارة، لتتضمن عدداً من القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وفق عدد من التدابير الاحترازية، وساعات العمل المحددة، والإجراءات التي تضمن استمرار الأعمال وفق أعلى المعايير الصحية التي تشمل التباعد الاجتماعي، والتعقيم المستمر للمنشآت التجارية.