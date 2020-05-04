شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى بوتسوانا لمكافحة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسلت دولة الإمارات الاثنين، طائرة مساعدات تحتوي على 5 أطنان من الإمدادات الطبية إلى بوتسوانا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 5 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.
وقال سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا، سفير غير مقيم لدى جمهورية بوتسوانا محش سعيد الهاملي: إن تقديم المساعدات يؤكد استمرار مشاركة دولة الإمارات بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة كوفيد19، ويأتي في إطار تعزيز القدرات الطبية لعدد كبير من الدول الصديقة مثل بوتسوانا، مضيفاً أن المساعدات المرسلة إلى بوتسوانا ستعزز إمكانيات العاملين في مجال الرعاية الصحية في بتسوانا وستمكنهم من أداء مهامهم في الحد من انتشار الفيروس.
وقدمت دولة الإمارات أكثر من 353 طناً من المساعدات لأكثر من 35 دولة، استفاد منها نحو 353 ألفاً من المهنيين الطبيين.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى بوتسوانا لمكافحة «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.