الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى بوتسوانا لمكافحة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسلت دولة الإمارات الاثنين، طائرة مساعدات تحتوي على 5 أطنان من الإمدادات الطبية إلى بوتسوانا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 5 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا، سفير غير مقيم لدى جمهورية بوتسوانا محش سعيد الهاملي: إن تقديم المساعدات يؤكد استمرار مشاركة دولة الإمارات بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة كوفيد19، ويأتي في إطار تعزيز القدرات الطبية لعدد كبير من الدول الصديقة مثل بوتسوانا، مضيفاً أن المساعدات المرسلة إلى بوتسوانا ستعزز إمكانيات العاملين في مجال الرعاية الصحية في بتسوانا وستمكنهم من أداء مهامهم في الحد من انتشار الفيروس.

وقدمت دولة الإمارات أكثر من 353 طناً من المساعدات لأكثر من 35 دولة، استفاد منها نحو 353 ألفاً من المهنيين الطبيين.