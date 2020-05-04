الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة «إير فرانس».. وألمانيا تقترب من اتفاق مع «لوفتهانزا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سمحت المفوضية الأوروبية لفرنسا بتقديم دعم بقيمة سبعة مليارات يورو لشركة «إير فرانس» لمواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وأوضحت المفوضة الأوروبية للمنافسة مارغريت فيستاغر في بيان أن «هذه الضمانة وقرض المساهمين اللذين تمنحهما فرنسا وتبلغ قيمتهما سبعة مليارات يورو، سيوفران لـ«إير فرانس» السيولة التي تحتاج إليها بشكل طارئ للصمود أمام تداعيات الوباء العالمي».

يأتي ذلك فيما أعلنت أكبر مجموعة للطيران في أوروبا «لوفتهانزا» أنها توشك أن تتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الألمانية للحصول على مساعدات لتخفيف تداعيات أزمة كورونا المستجد.

وبدت المجموعة، التي تحذّر من أن سيولتها تنفد سريعاً وقد تضطر لإعلان إفلاسها، عالقة في مسعاها للحصول على مساعدات بقيمة نحو 10 مليارات يورو (11 مليار دولار)، وفق تقرير نقلته «فرانس برس» عن مجلة «دير شبيغل» الأسبوعية.

لكن الشركة قالت في مذكرة أرسلها مديرو لوفتهانزا للموظفين واطلعت عليها فرانس برس: إنها أجرت «محادثات مكثّفة وبنّاءة» مع الحكومة الألمانية للحصول على مساعدات مالية.

وقالت «يمكن من وجهة نظرنا الانتهاء من هذه المحادثات في المستقبل القريب».

وأضافت «يشكّل الحصول على دعم من الدولة الألمانية خطوة ضرورية باتّجاه ضمان مستقبلنا»، في وقت بدأت أوروبا بتخفيف الإجراءات الصارمة التي اتّخذت للحد من تفشي كوفيد-19.

وعلى غرار غيرها من شركات الطيران حول العالم، توقفت لوفتهانزا والشركات التابعة لها التي تشمل الخطوط السويسرية والنمساوية بينما تواجه مستقبلاً ضبابياً فور عودة تشغيلها.

وفي نيسان/إبريل، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة كارستن سبوهر إنها باتت تنقل أقل من 3000 راكب في اليوم مقارنة بمعدل ما قبل الوباء البالغ 350 ألف راكب يومياً.

وأفاد سبوهر «نخسر نحو مليون يورو في احتياطات السيولة كل ساعة».

وبحسب «دير شبيغل»، تطالب الحكومة الألمانية بحصة تتجاوز 25 في المئة بقليل مقابل تقديم مساعدة مالية، ما من شأنه أن يمنح برلين الحق في منع قرارات استراتيجية قد تتخذها إدارة المجموعة.

بدوره، أكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه وزير المالية أولاف شولتز أنه لا يمكن للوفتهانزا أن تتوقّع شيكاً على بياض من برلين.

وقال زعيم الحزب كارستن شنايدر لصحيفة «داي فيلت» في تصريحات ستنشر الاثنين إن «الدولة ليست حمقاء لتسليم الأموال بدون المشاركة في القرارات بعد ذلك».

واستبعد خصوصاً توزيع الأرباح على المساهمين في لوفتهانزا إذا حصلت الشركة على مساعدات من الحكومة.

لكن مديري لوفتهانزا حذّروا من أنه ما لم تحصل الشركة على المساعدات فستعلن إفلاسها للاستفادة من مهلة يمكنها خلالها ترتيب الشؤون المالية للشركة.

وقد يعني ذلك تسريح موظفين، خصوصاً أن سبوهر أشار إلى أن عدد موظفيها يزيد حالياً بنحو 10 آلاف عن الحاجة مقارنة مع وضع عملياتها.

ولدى المجموعة نحو 700 طائرة متوقفة في المطارات من طائراتها البالغ عددها 760 بينما يعمل أكثر من 80 ألفاً بدوام جزئي.

مع ذلك، حملت رسالة الإدارة إلى الموظفين نبرة تفاؤل إذ جاء فيها «لا نزال على اقتناع، في ضوء المحادثات مع برلين، بأننا لن نضطر للذهاب إلى الخيارات البديلة».

ووافقت السلطات السويسرية على تقديم ضمانات تتعلق بحصول لوفتهانزا على قروض تصل قيمتها إلى 1,2 مليار يورو بينما طلبت الخطوط النمساوية مساعدات من الحكومة في فيينا بقيمة 767 مليون يورو.