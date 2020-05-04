البرتغال تعيد فتح المتاجر والصالونات.. وتلزم المتسوقين بالتباعد و«الأقنعة» لمواجهة كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبدأ البرتغال تخفيف إجراءات الحجر الاثنين، إذ تُعيد فتح بعض المتاجر الصغيرة وصالونات تصفيف الشعر وصالات بيع السيّارات، لكنّه سيتعيّن على البرتغاليّين التزام قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة، وأصبح وضع الأقنعة الواقية إلزاميّاً في المتاجر ومراكز الخدمات العامّة ووسائل النقل العامّ، وفقاً لخطّة وضعتها الحكومة لتخفيف إجراءات الحجر خلال شهر مايو/أيّار الجاري.

وستطبق السلطات البرتغالية إجراءات صارمة مُصاحبة لخطة تخفيف الحجر العام، كفرض غرامة قد تصل إلى 350 يورو على من لا يلتزم بوضع قناع في وسائل النقل العام، كذلك لن تتمكّن المتاجر من فتح أبوابها إلّا في العاشرة صباحاً، وسيتعيّن عليها احترام قواعد التباعد الاجتماعي، فضلاً عن عدم تمكن صالونات تصفيف الشعر والتجميل، من استقبال الزبائن سوى بمواعيد.

ورفعت البرتغال الأحد، حالة الطوارئ السارية مُنذ 19 مارس/آذار الماضي، والتي كانت قد أتاحت للحكومة تقييد حرّية التنقّل بهدف الحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ، وتم استبدال حالة الطوارئ بإعلان يدعو البرتغاليّين إلى احترام الواجب الوطنيّ بالبقاء في المنزل، وسيظل العمل عن بُعد هو القاعدة السارية طالما كان ذلك ممكناً، بينما ستُحظر التجمّعات التي تضمّ أكثر من عشرة أشخاص، بينما سيتم استئناف بعض الدروس لطلاب الصفوف الثانويّة خلال النصف الثاني من مايو/أيّار الجاري.

وسيبقى التعليم عن بُعد مستمرّاً حتى نهاية العام الدراسيّ بالنسبة إلى المدارس الابتدائيّة والتكميليّة، بينما سيعاد فتح المتاحف والمعارض الفنّية، والحانات والمطاعم، التي ستخضع كلّها لقواعد صحّية جديدة، اعتباراً من 18 مايو/أيّار، فيما يستأنف لاعبو أندية كرة القدم الكبرى التدريبات الفرديّة الاثنين، ومن المتوقّع استئناف البطولة الوطنيّة أواخر مايو/أيّار الجاري، بينما تفتح المسارح ودور السينما والمتاجر الكبرى في أوائل يونيو/حزيران المُقبل.

جدير بالذكر أن البرتغال أقلّ تأثّراً بالوباء مقارنةً ببلدان أخرى في أوروبا، وبإسبانيا المجاورة، وسجّلت البرتغال 1043 وفاة بفيروس كورونا، إضافة إلى 25282 إصابة، وفق أحدث حصيلة.