دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أوبر تُعلن عن إيقاف خدمة توصيل الطعام "Uber Eats" في أوبر تُعلن عن إيقاف خدمة توصيل الطعام "Uber Eats" في السعودية و مصر

خدمة توصيل الطعام من أوبر “Uber Eats” ستتوقف بعد سنوات في السعودية و مصر وعدد من الدول.

أرسلت شركة أوبر رسائل بريد إلكتروني لعملائها في كل من المملكة العربية السعودية ومصر تبلغهم فيها عن إيقاف خدمة توصيل الطعام “Uber Eats” بعد سنوات من إطلاقها والتعاون مع المطاعم المحلية المختلفة في البلدين. حيث ستتوقف الخدمة في المملكة بدءًا من اليوم الإثنين 4 مايو 2020، فيما ستتوقف في مصر يوم الاثنين 18 مايو 2020 – أي بعد أسبوعين من الآن.

وقالت أوبر: “بعد سنوات من التعاون مع المطاعم المحلية لتوصيل الطعام بطريقة مناسبة وموثوقة، اتخذنا قرارًا صعبًا لإيقاف Uber Eats.”

وأضافت الشركة في رسالتها: “نرغب بانتهاز هذه الفرصة لتقديم كامل الشكر لمجتمعنا من الشركاء وحتى طالبي الطعام على دعمهم لنا.”

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ورغم إيقاف خدمة توصيل الطعام، إلى أن أوبر ستستمر في تقديم خدمات مشاركة السيارات في كل من البلدين والبلدان المتضررة.

تأتي هذه الخطوة من الشركة بعد المشاكل الاقتصادية التي مازال وباء كورونا يتسبب فيها في مختلف البلدان حول العالم وتراجع الطلب على خدمات توصيل الطعام. وكذلك بالتزامن مع الضرر الكبير الذي تواجهه خدمات التوصيل الأخرى وخدمات مشاركة السيارات بسبب الحجر المنزلي المفروض على معظم المناطق في البلدان الذي يتفشى فيها الوباء.

يُشار أنه سبق لأوبر إيقاف خدمة سيارات الأجرة في المملكة العربية السعودية في شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

التدوينة أوبر تُعلن عن إيقاف خدمة توصيل الطعام “Uber Eats” في السعودية ومصر ظهرت أولاً على عالم التقنية.