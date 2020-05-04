أردوغان يزف خبرا سارا للأتراك

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الرئيس التركي رجب طيب أردوغانأردوغان يزف خبرا سارا للأتراك

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أعمال بناء مستشفيي "سنجاق تبه" و"يشيل كوي" باسطنبول، جارية على قدم وساق.

وقال أردوغان في تغريدة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعمال بناء مستشفيي سنجاق تبه ويشيل كوي، اللذين تبلغ سعتهما الإجمالية ألفي سرير، جارية على قدم وساق".

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وأضاف: "المشروعان سينتهيان في أقرب وقت، وعندها سنهدي اسطنبول هذين المستشفيين اللذين سيقدمان الخدمات الطبية بشكل دائم".

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وتتواصل أعمال بناء مستشفيين جديدين في مدينة اسطنبول التركية، إحدهما في منطقة "يشيل كوي"، داخل مطار أتاتورك الدولي، والآخر في منطقة "سنجاق تبه" بالشطر الآسيوي للمدينة، بهدف مكافحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يكتمل البناء الذي بدء العمل به في 9 أبريل الماضي، يوم 24 مايو الجاري، بسعة 1008 أسرة لكل منهما.

وفي 6 أبريل، أكد الرئيس التركي أنه سيتم إنشاء مستشفيين جديدين في اسطنبول خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما، بهدف المساهمة في مكافحة فيروس كورونا.

المصدر: الأناضول