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أردوغان يزف خبرا سارا للأتراك

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغانأردوغان يزف خبرا سارا للأتراك دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الرئيس التركي رجب طيب أردوغانأردوغان يزف خبرا سارا للأتراك

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أعمال بناء مستشفيي "سنجاق تبه" و"يشيل كوي" باسطنبول، جارية على قدم وساق.

وقال أردوغان في تغريدة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعمال بناء مستشفيي سنجاق تبه ويشيل كوي، اللذين تبلغ سعتهما الإجمالية ألفي سرير، جارية على قدم وساق".

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MALLORCA, SPAIN - OCTOBER 19: (EDITOR'S NOTE: Mandatory credit of Fundacion Rafa Nadal needed.) In this handout photo provided by the Fundacion Rafa Nadal, Rafa Nadal poses with wife Xisca Perello for the official wedding portraits after they were married on October 19, 2019 in Mallorca, Spain. (Photo by Fundacion Rafa Nadal via Getty Images)

وأضاف: "المشروعان سينتهيان في أقرب وقت، وعندها سنهدي اسطنبول هذين المستشفيين اللذين سيقدمان الخدمات الطبية بشكل دائم".

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وتتواصل أعمال بناء مستشفيين جديدين في مدينة اسطنبول التركية، إحدهما في منطقة "يشيل كوي"، داخل مطار أتاتورك الدولي، والآخر في منطقة "سنجاق تبه" بالشطر الآسيوي للمدينة، بهدف مكافحة فيروس .

ومن المقرر أن يكتمل البناء الذي بدء العمل به في 9 أبريل الماضي، يوم 24 مايو الجاري، بسعة 1008 أسرة لكل منهما.

وفي 6 أبريل، أكد الرئيس التركي أنه سيتم إنشاء مستشفيين جديدين في اسطنبول خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما، بهدف المساهمة في مكافحة فيروس كورونا.

المصدر: الأناضول

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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