شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى" السعودى: تعديلات فى نظام "مكافحة الرشوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على عدد من مواد مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (69/18) وتاريخ 20/5/1441هـ، وفق عكاظ.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع لائحة الغرامات والجزاءات المعاد للمجلس عملاً بالمادة 17 من نظامه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.

كما قرر المجلس تعديل المادة الـ14 من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/12/1412هـ.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب التعديل المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.

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ووافق المجلس خلال الجلسة على تعديل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12/3/1435هـ، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية التي قدمها رئيس اللجنة صالح الخليوي بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات خلال مناقشة تقرير اللجنة حول التعديل المقترح خلال هذه الجلسة.

وتضمن قرار المجلس الموافقة على تعديل نص المادة (السابعة) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12/3/1435هـ.

كما أعلن المجلس في قرار آخر موافقته على إجراءات المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات خلال مناقشة تقرير اللجنة حول إجراءات المرحلة الانتقالية لتطبيق النظام خلال هذه الجلسة.