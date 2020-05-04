شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن ضبط 8 مخالفين للإجراءات الوقائية بالرياض والقصيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الجهات الأمنية في منطقتي الرياض والقصيم من ضبط عدد من المخالفين للإجرات الوقائية والاحترازية من تفشي فيروس كورونا، حيث تم إلقاء القبض على شخصين بمحافظة المزاحمية لمخالفتهما اشتراطات التباعد الاجتماعي الموصى بها من الجهات الصحية وتوثيق ذلك ونشره، وفقا لما ذكرته صحيفة عكاظ.

و ضبطت شرطة منطقة القصيم مقيماً حاول استغلال تصريح التجول لنقل ثلاثة مقيمين آخرين داخل مركبته أثناء مروره من إحدى نقاط الضبط الأمنية، كما قُبض على مقيمين يمارسان مهنة الحلاقة في المنازل والاستراحات بالقصيم.

وقد تم إيقافهم جميعا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم للنيابة العامة.

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من جهة أخرى، أعلن أمس الأحد مساعد وزير الصحة السعودى المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالى، عن تسجيل (1552) حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بالمملكة.



وأوضح الدكتور العبدالعالي - خلال مؤتمر صحفى نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن الحالات الجديدة منها 301 حالة لسعوديين بنسبة بلغت 19% في حين بلغ عدد غير السعوديين 1251 حالة بنسبة 81%.



وبين أن إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة منذُ ظهور الفيروس بلغ (27011) حالة مؤكدة، منها (22693) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 139حالة، والبقية حالاتها مطمئنة، بينما وصل عدد المتعافين إلى (4134) حالة بإضافة (369) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (184) حالة بإضافة 8 حالات وفيات جديدة، منهم حالتان لسعوديين و6 حالات لغير سعوديين.