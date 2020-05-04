شكرا لقرائتكم خبر عن حالتا وفاة و295 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الكويت خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، تسجيل حالتي وفاة، و295 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 40 حالة، والمصابين إلى 5278 حالة، وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - في المؤتمر الصحفي اليومى، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا"، إن حالة الوفاة الأولى هي لمواطن كويتي يبلغ من العمر 74 عاما، وكان يتلقى الرعاية الطبية بغرفة العناية المركزة منذ 55 يوما، بينما الحالة الأخرى لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 58 عاما، كان يتلقى الرعايةالطبية اللازمة في العناية المركزة منذ يومين.

وأضاف السند أنه بالنسبة للإصابات التي تم رصدها خلال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فقد بلغ عدد الحالات المرتبطة بالسفر حالتين لمواطنين كويتيين مرتبطين بالسفر إلى بريطانيا وفرنسا، ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة، بالإضافة إلى رصد 293 حالة مخالطة وحالات تحت قيد التقصي الوبائي، مشيرا إلى خروج حالة واحدة من العناية المركزة إلى الجناح المخصص لهم، ودخول 10 حالات جديدة للعناية، ليصبح المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة 79 حالة، منها 37 حالة مستقرة، و42 حالة حرجة. وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على اتباع وسائل وطرق الوقاية من المرض.

وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، أعلن اليوم الاثنين، شفاء 171 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 1947 حالة، وقال الشيخ باسل الصباح -في بيان صحفى- إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال171 من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.