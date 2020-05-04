شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سودانية: إصابة وزير وفنان شهير وإعلاميين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة السودانية، أمس الأحد، إصابة وزير الدولة للنقل والبنى التحتية هاشم بن عوف بفيروس كورونا، كما طال الفيروس إعلاميين وفنانين معروفين، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

وقال بيان لمجلس الوزراء إن نتيجة الفحص الذى خضع له الوزير كانت إيجابية وذلك بعد مخالطته أحد المقربين المصابين.

وطبقا للبيان فإن بن عوف وضع نفسه فى العزل منذ الأسبوع الماضى لكنه يباشر مهامه فى الوزارة وكرئيس للجنة الخدمات باللجنة العليا للطوارئ عبر الوسائط.

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وطالت الإصابة بالمرض كذلك الفنان المعروف أبو عركى البخيت وابنه يزن بعد يومين من الإعلان عن إصابة ابنته الطبيبة سماهر بالفيروس.

ونقل مقربون من البخيت تأكيدات أنه في وضع صحي جيد وأنه موجود قيد العزل المنزلى بعد أن أظهرت الفحوصات إصابته بالفيروس المستجد.

والسبت قال مراسل قناة "العربية – الحدث" فى الخرطوم إنه أصيب بوباء كوفيد – 19، لكنه بث تطمينات أكد فيها تمتعه بصحة جيدة، وقال فى منشور على "فيس بوك" إنه سيجرى فحصا جديدا بعد خمسة أيام.

وأعلنت المذيعة بفضائية النيل الأزرق سوزان مبارك قبل يومين إصابتها بـ"كورونا"، فيما أكد إعلاميون أن الصحفى صلاح الحويج طاله الفيروس وبدأ التعافي من آثاره.