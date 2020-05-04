شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف الفلسطينية تحذر من استيلاء الاحتلال على أراضى الحرم الإبراهيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم الاثنين، من خطورة قرار المصادقة النهائية الصادر من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلى على مشروع استيطانى فى الخليل يتضمن الاستيلاء على أراض لإقامة طريق يمكن المستوطنين المتطرفين من اقتحام الحرم الإبراهيمى، وأكد وكيل وزارة الأوقاف حسام أبوالرب - فى بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ - أن هذا التصعيد من قبل قوات الاحتلال تجاه الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة والتعدي على صلاحيات الأوقاف مستمر بوتيرة كبيرة وسريعة.. وقال "إن السياسة الإسرائيلية فى الحرم الإبراهيمى استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة تحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته وتحكمت به".

وطالب حسام، المجتمع الدولي بشكل عام والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها منظمة "اليونسكو" بشكل خاص بوضع قراراتها موضع التنفيذ لخطورة ما يحدث في القدس والمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي. Advertisements

من جهتها اعتبرت حركة فتح الفلسطينية، أن استيلاء إسرائيل على أراضي في محيط الحرم الإبراهيمي وشق الطرق وتركيب مصعد للمستعمرين ، داخل الحرم الابراهيمي الإسلامي الخالص، هو استكمال لمجزرة الحرم الإبراهيمي التي ارتكبها الإرهابي جولدشتاين في العام 1994 والتي راح ضحيتتها مئات الشهداء والجرحى.