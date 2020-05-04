شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشئون الإسلامية السعودية تطلق مسابقتها القرآنية عن بعد بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، إطلاق مسابقتها الرمضانية عبر حسابها بتويتر بجوائز مالية تصل إلى 50 ألف ريال.

وعن تفاصيل المسابقة أعلنت الوزارة فى بيان لها، عن طرح سؤال من حديث ضيف برنامج الوزارة على إذاعة القرآن الكريم بعد انتهاء الحلقة في تمام الـ3م، واختيار 3 فائزين في تمام الساعة 12ص .

فيما شكر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشئون الدينية وزير المالية محمد الجدعان، حول تأكيده أن الأوضاع الاقتصادية بالمملكة لن تتأثر في ظل جائحة كورونا .

وقال ال الشيخ " لا مساس بمعيشة المواطنين،شكراً وزير المالية على الشفافيةوالوضوح، وحسن الطرح والبيان المتوازن في هذه الظروف الصعبة في العالم أجمع وأضاف : لاكرامة للأعداء والمرجفين و الحاسدين والنائحين المستأجرين فلا قيمة لهم عند الشرفاء.