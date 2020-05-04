شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة 16191 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الاثنين، تسجيل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 16191، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وتتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا كوفيد 19 حول العالم رغم الجهود الكبيرة التى تبذلها مختلف الدول للحد من انتشار الفيروس، لكن تلك الجهود لم تأت ثمارها حتى الآن نتيجة عدم التوصل إلى علاج فعال للفيروس التاجى، وسجلت دول العالم عدد إصابات بلغ 3 ملايين ونصف المليون حالة، بحسب worldometers، فى حين بلغت أعداد الوفيات إلى 244.991، وتماثل للشفاء 1.126.632 حالة.

وتخطت أعداد المصابين بفيروس كورونا فى قطر الـ 16 ألفا، حيث أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية فى وقت سابق عبر حسابها على تويتر، تسجيل 679 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الإجمالى إلى 15.551 حالة وأشارت إلى أن عدد الحالات التى تماثلت للشفاء بلغت 130 حالة، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 1664 حالة، بينما استقر عدد الوفيات منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد إلى 12 حالة فقط.، منوهة بفحص 104435 حالة، منها 2707 حالة خلال 24 ساعة