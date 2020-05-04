شكرا لقرائتكم خبر عن جنود إسرائيليون يحاولون اقتحام منزل بالقوة خلال اقتحام مخيم العروب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة عملية اقتحام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين الذين تصدوا للاقتحام، قابله الاحتلال بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام، ونشر المركز الفلسطيني للإعلام عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، فيديوهات لعملية الاقتحام وإطلاق الرصاص تجاه السكان، والتقطت كاميرا أحد المواطنين فيديو لجنود إسرائيليين يحاولون فتح باب منزل بالقوة خلال اقتحام مخيم العروب شمال الخليل.

كما رصد أحد سكان مخيم العروب فيديو، نقله المركز الفلسطيني للإعلام، لجنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يتجولون بالأسلحة في مخيم العروب شمال الخليل بالضفة المحتلة، ويطلقون الرصاص على السكان الرافضين عملية الاقتحام للمخيم.

وكانت قد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، واندلعت مواجهات مع المواطنين الذين تصدوا للاقتحام، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطى وقنابل الغاز السام تجاههم، وأفاد شهود عيان - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن عملية الاقتحام، التي شارك فيها عدد كبير من الجنود، تبعها اقتحام مركبات للاحتلال للمخيم والبلدة، وتمركزت بشكل استفزازى هناك، وقامت بفحص هويات المواطنين، كما حرر موظفون من بلدية الاحتلال بالقدس مخالفات للمواطنين والمحال التجارية.

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اطلاق رصاص تجاه الفلسطينيين



قوات الاحتلال تحاول اقتحام منزل

من جانب آخر، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إعلان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عن مصادقته النهائية على مشروع استيطاني في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية " المحتلة"؛ يتضمن مصادرة أراض فلسطينية في البلدة القديمة في الخليل لشق طريق استيطاني لاستخدام المستوطنين ، وصولاً إلى الحرم الإبراهيمي، بالإضافة إلى قراره إنشاء "مصعد استيطاني " لنفس الغرض.. مما يؤدي إلى تغيير المعالم العربية الإسلامية وهوية المنطقة الفلسطينية، وخلق وقائع جديدة تندرج في إطار عملية تهويد واسعة النطاق لقلب مدينة الخليل وحرمها الشريف.