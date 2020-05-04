الخطوط الجوية الأردنية: نضع كافة الإمكانيات لإعادة الأردنيين من الخارج

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، إنها تضع إمكاناتها الفنية والبشرية كافة لتسهيل إجراءات إعادة الطلبة والمواطنين الأردنيين من الخارج إلى المملكة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسرعة الممكنة وضمن الأولويات المعلنة، موضحة الآلية التي يستطيع المسافرون أو ذووهم اتباعها لاستكمال عملية حجز المقاعد على الطائرات وأماكن الإيواء للحجر الصحي بعد وصولهم إلى عمان.

وقالت الخطوط الجوية في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية / بترا/ إن عملية الحجز ستكون متاحة للمسافرين الذين تسلموا رمز التسجيل الخاص بكل منهم سواء على هواتفهم الخلوية أو عبر بريدهم الإلكتروني، علما بأن استلام هذا الرمز لا يعتبر تأكيدا على حجز المقعد ولكنه يعني أن المسافر مخول للتقدم لطلب حجز المقعد بحسب الأولويات التي حددتها الجهات الرسمية والمقاعد المتوفرة على الطائرات .

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وعبرت الملكية الأردنية عن اعتزازها بتنفيذ هذه المهمة الوطنية والانسانية، باعتبارها الناقل الوطني للمملكة، لإعادة الطلبة والمواطنين الأردنيين إلى بلدهم، مؤكدة استعدادها لمواصلة تقديم جميع التسهيلات اللازمة في مكاتبها وعلى متن طائراتها وفي المطارات التي تعمل فيها وبالشكل الذي يليق باسمها ورسالتها الوطنية الرائدة في خدمة الأردن العزيز.

وفى وقت سابق خرج الأردنيون إلى الشوارع بعد رفع الحظر على قيادة السيارات، واستأنفت الكثير من الأعمال التجارية عملها، فى عودة سريعة للحياة الطبيعية، بعد أن خففت السلطات قيود حظر تجول صارم استمر 40 يومًا لكبح انتشار فيروس كورونا، وفُرض حظر على قيادة السيارات فى معظم أنحاء البلاد التى يبلغ تعدادها 10 ملايين، بعدما أصدر الملك عبد الله بن الحسين قانون طوارئ منتصف شهر مارس الماضي.