شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لوافدين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لبنان تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لوافدين من الخارج ليصل إجمالى الإصابات إلى 740، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أصدر وزير الداخلية اللبنانى محمد فهمى قرارا يسمح بفتح عدد من الأنشطة التجارية اعتبارا من الغد، فى إطار المرحلة الثانية التى أقرتها الحكومة للتخفيف التدريجى من القيود المفروضة على عمل المؤسسات والأنشطة التجارية استنادا إلى حالة التعبئة العامة التي تستهدف الحد من تفشي فيروس "كورونا"، وتضمن قرار وزير الداخلية السماح لجميع المطاعم بالعمل يوميا ابتداء من الخامسة فجرا وحتى التاسعة مساء، وفتح صالات استقبال الزبائن بنسبة 30 % فقط من الطاقة الاستيعابية للصالات.

كما تضمن القرار السماح لصالونات قص الشعر بالفتح لمدة 3 أيام فى الأسبوع وأن يكون الحضور وفقا لمواعيد مسبقة، إلى جانب السماح لمعارض بيع السيارات بالعمل لمدة 9 ساعات يوميا.

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وسمح وزير الداخلية للمواطنين بالتجول على الكورنيش البحري من الخامسة فجرا حتى السابعة مساء، على أن تظل جميع المقاهي والأندية الرياضية والملاعب مغلقة تماما.

وألزم القرار جميع العاملين في الأنشطة التجارية المسموح لها بالعمل، بارتداء الكمامات ومراعاة الاشتراطات والتدابير الصحية والوقائية وتفادي الزحام.

وكانت المرحلة الأولى من قرار الحكومة باعتماد تخفيف قيود التعبئة العامة، قد بدأت فى 25 أبريل الماضى بالسماح بفتح كل أنواع المصانع وزيادة عدد ساعات العمل بالنسبة لمحال بيع المواد الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم والمخابز.