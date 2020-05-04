شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تعثر على 70 عبوة ناسفة وتفجر 5 أنفاق فى نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، على 70 عبوة ناسفة و5 أنفاق ودمرت سيارة وقتلت من فيها فى محافظتى نينوى وصلاح الدين، وذكر بيان لخلية الإعلام الأمنى للجيش العراقى - وفقا للوكالة العراقية للأنباء /نينا/ - أن قوة ضمن قيادة عمليات غرب نينوى عثرت، خلال تفتيش منطقة (بادوش)، على 70 عبوة ناسفة مختلفة الأنواع، كما فجرت مفارز المعالجة 5 أنفاق.

وأضاف البيان أن قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين نفذت، بالتنسيق مع طيران الجيش، كمينا في حقل (عجيل) لوجود تحركات لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، وتمكن طيران الجيش من قصف سيارة بها عناصر من "داعش" وتم تدميرها بالكامل.

وفى سياق متصل ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، القبض على 4 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في الجانب الأيسر من مدينة الموصل بمحافظة نينوي شمالي البلاد.

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وذكرت وزارة الداخلية العراقية - في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء /نينا/ - أن "قوة من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوي ألقت القبض على أربعة عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي، في مناطق وأحياء (الأربجية والزهراء والجزائر وكركوكلي) في الجانب الأيسر من مدينة الموصل".

وأضافت أن أحدهم كان يعمل في ما يسمى (الحسبة)، والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتلين في ما يسمى (ديوان الجند وفرقة نهاوند القتالية) خلال فترة سيطرة "داعش" على المدينة.

من جانب اخر أعلنت قوات الحشد العشائري بالعراق، اليوم الإثنين، أنها قتلت ثلاثة عناصر قيادية في تنظيم داعش الإرهابي في مدينة حديثة الواقعة بمحافظة الأنبار غرب العراق.