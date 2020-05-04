شكرا لقرائتكم خبر عن مغردون على تويتر: حرامى الدوحة حمد بن جاسم يعلن الانقلاب وأنباء عن مقتل شقيق تميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحد الناشطين على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حرامى الدوحة حمد بن جاسم يعلن انقلابا ويشعل سماء قطر بالأسلحة وتبادل إطلاق النار مستغلاً عودة تميم إلى جزيرة سيشل، وأنباء تؤكد عن مقتل جوعان شقيق تميم، وحالة هلع وخوف يعيشها الشعب القطرى الآن، مضيفا اللهم فى هذا الشهر الفضيل طهر قطر من عصابة الشر.

وقد وردت أنباء عن سماع دوى انفجارات فى قطر، وتحديداً فى منطقة الوكرة، بحسب ما تداوله ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعى، فيما تداول آخرون فيديوهات لسماع صوت إطلاق كثيف للرصاص بالدوحة فجر اليوم. Advertisements وأشار بعض النشطاء إلى احتمالية وجود انقلاب عسكرى، يقوده رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم.

وقال ناشط على تويتر يدعى خالد الهاجرى: "يارب سترك علينا يارب.. صحيح فيه صوت انفجار؟ أو تدريب للقوات التركية الله يستر منهم والله بنقولها كثير مو نافعنا إلا عيالنا".