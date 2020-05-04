بعد إجلائهم من السعودية.. 143 تركياً في الحجر الصحي

وان/ الخليج 365

فرضت السلطات التركية، الإثنين، الحجر الصحي على 143 مواطنا أجلتهم من السعودية، ضمن تدابير فيروس كورونا.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن طائرة حطت في مطار ولاية "وان" شرقي البلاد، وعلى متنها 143 مواطنا تركيا قادمين من السعودية.

يأتي ذلك ضمن حملة إجلاء تقوم بها السلطات التركية لمواطنيها في الخارج، بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

Advertisements

وجرى نقل المسافرين عبر حافلات إلى مساكن طلابية في الولاية تابعة لوزارة الشباب والرياضة، لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما، امتثالا لتعليمات وزارة الصحة.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية إجلاء واسعة النطاق لجلب آلاف المواطنين من 59 دولة، لقضاء رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.

وأوضح نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، في تغريدة على تويتر، أن عملية الإجلاء تجري بالتنسيق بين وزارات الخارجية، والداخلية، والنقل والبنى التحتية، والصحة، والشباب والرياضة، والولايات المعنية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.