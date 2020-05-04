"تيكا" توزع 7500طرد غذائي على المحتاجين بالضفة الغربية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

بدأت وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، الإثنين، بتوزيع 7500 طرد غذائي، على الأسر الفقيرة بالضفة الغربية، بمناسبة حلول شهر رمضان.

وسلم مكتب "تيكا" بالضفة الغربية، 2000 طرد غذائي لصندوق لجنة الزكاة الفلسطينية (التابعة لوزارة الأوقاف).

وقال مدير مكتب "تيكا" في فلسطين، أحمد رفيق شتنكايا، إن المساعدات التي تقدمها "تيكا" هدفها الوصول إلى 40 ألف فلسطيني في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وأشار شتنكايا في حوار خاص مع وكالة الخليج 365 إلى تلك المساعدات ستوزع على العائلات الفلسطينية المتضررة والفقيرة، من قبل لجنة الزكاة الفلسطينية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ومؤسسة الرئيس محمود عباس، ولجنة الزكاة المركزية في القدس، بما مجموعه 7500 طرد غذائي.

وأكد أن تركيا سوف تستمر في دعم الفلسطينيين، في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

بدوره، أشاد جمال قاسم، مساعد وكيل وزارة الأوقاف الفلسطينية، بالدعم التركي لفلسطين.

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وقال لوكالة الخليج 365 "هذا الدعم المشكور مستمر ومتواصل، من قبل الأخوة في تركيا لشعبنا الفلسطيني".

ووجّه قاسم التحية للجمهورية التركية والرئيس رجب طيب أردوغان، وللشعب التركي.

وأضاف "يحمل الطرد الغذائي قيمة مادية ومعنوية للأسر الفقيرة، حيث يحتوي على مستلزمات غذائية بقيمة 70 دولار".

يشار إلى أن "تيكا" وزعت الخميس الماضي، 5060 طردا غذائيا على أسر فقيرة في قطاع غزة.

كما وزعت الوكالة التركية، نهاية الشهر الماضي، مواد تنظيف وتعقيم، لوزارة الصحة، ولأسر فقيرة، لمواجهة فيروس كورونا.

ووصلت، الخميس الماضي، طائرة شحن تركية، مطار "بن غوريون" في تل أبيب، تحمل مساعدات طبية للفلسطينيين لمواجهة جائحة كورونا؛ ستُسلم للسلطة الفلسطينية، بعد انتهاء الإجراءات الروتينية.

وتتكون المساعدات الطبية من نحو 40 ألفا من مجموعات اختبار كورونا، و100 ألف كمامة من طراز "إن 95"، و40 ألف بدلة واقية، و100 ألف قفاز، و20 ألف نظارة واقية، و20 ألف ليتر مواد تعقيم، و4 أجهزة فحص "PCR"، ومواد طبية أخرى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.