الرئيس الصومالي يشكر تركيا على مساندتها في مواجهة كورونا

مقديشو/ نور جيدي/ الخليج 365

- في مكالمة هاتفية بين الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو ونظيره التركي رجب طيب أردوغان

- وزارة الصحة الصومالية تتسلم حزمة جديدة من المساعدات الطبية التركية

قدم الرئيس الصومالي، محمد عبدالله فرماجو، شكره للحكومة والشعب التركيين، على مساندة بلاده في مواجهة جائحة كورونا.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية بين فرماجو ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

ووفق تغريدة لمكتب الرئاسة الصومالية عبر "تويتر"، شكر الرئيس الصومالي خلال الاتصال تركيا حكومة وشعبا لوقوفها إلى جانب الصومال، مشيرا إلى أن المساعدات التركية ستساهم في مواجهة كورونا.

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت في وقت سابق الإثنين وصول طائرة شحن عسكرية إلى مقديشو، وعلى متنها الدفعة الثانية من المساعدات الطبية، في إطار دعم الصومال في كفاحها ضد فيروس كورونا الجديد.

وبحسب مراسل الخليج 365، كان في استقبال المساعدات وزيرة الصحة الصومالية والرعاية الاجتماعية فوزية ابيكر، إلى جانب مسؤولين حكوميين آخرين.

Advertisements

وتسلمت الوزارة المساعدات الطبية بإشراف من نائب السفير التركي لدى الصومال أوزان بكين، وفق المصدر نفسه.

وتتضمن المساعدات النقالات والأسرة والأغطية ومعقمات، وغيرها من المستلزمات الطبية التي ستساهم في احتواء جائحة كورونا.

وصباح السبت، وصلت طائرة محملة بمساعدات طبية تركية، العاصمة الصومالية مقديشو، ضمن جهود أنقرة العالمية لمكافحة كورونا.

وسبق أن أرسلت تركيا مستلزمات طبية إلى الصومال في 17 أبريل/ نيسان الماضي، لذات الغرض.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة الصومالية تسجيل حالة وفاة، و51 إصابة بكورونا، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 722 بينهم 41 وفاة.

جدير بالذكر أن تركيا أرسلت مستلزمات طبية إلى 54 دولة لدعم جهود مكافحة جائحة كورونا في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.