انتحاريان من "داعش" يفجران نفسيهما في مسجد بالعراق

الأنبار(العراق)/سليمان القبيسي/ الخليج 365

فجر انتحاريان من تنظيم "داعش" الإرهابي نفسيهما، الإثنين، داخل مسجد غربي العراق، بعد محاصرتهما من قوات "الحشد العشائري"، دون الإعلان عن وقوع إصابات، بحسب مسؤول عسكري.

وفي تصريح للأناضول، قال قاسم المحمدي، قائد عمليات الجزيرة بالجيش العراقي، إن "قوة من الحشد العشائري (قوات سنية) تمكنت من محاصرة انتحاريين من داعش داخل مسجد في قرية المدهم، غرب مدينة حديثة في محافظة الأنبار، ما دفعهما إلى تفجير نفسيهما داخل المسجد".

وأضاف المحمدي، أن "الحشد العشائري تمكن بذلك من إبعاد خطر الانتحاريين عن المناطق التي كانا يخططان لاستهدافها"، دون مزيد من التفاصيل.

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وتسبب التفجير بتدمير المسجد بشكل كامل دون أن يسفر ذلك عن وقوع أي خسائر بشرية في صفوف القوات العراقية أو المدنيين، بحسب المسؤول العسكري ذاته.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة عناصر "داعش" في صحراء الأنبار، فيما ينفذ التنظيم بين الحين والآخر هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية غالبا ما يسفر عنها خسائر مادية وبشرية.

وخلال الأشهر الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" في العراق وبلغت ذروتها في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

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