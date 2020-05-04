الجيش العراقي يعلن مقتل 3 قياديين من "داعش"

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، الإثنين، مقتل 3 قياديين من تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال عملية مداهمة بمحافظة الأنبار، غربي البلاد.

وقالت قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي، في بيان، إن القوات تمكنت "من قتل ثلاثة قياديين من داعش بمنطقة المدهم في نطاق محافظة الأنبار (غرب)".

وأوضحت أن "العملية العسكرية جرت بإسناد مقاتلات جوية ومروحيات عسكرية، لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية".

وتابع البيان أن العملية تأتي في إطار إطلاق قوات الجيش والحشد الشعبي (شيعة) والحشد العشائري (سُنة) عملية "أسود الصحراء" بهدف تمشيط مناطق واسعة بمحافظة الأنبار، غربي البلاد.

ولم يعلن بيان الجيش العراقي أسماء القياديين الثلاثة في "داعش" أو توصيف مسؤولياتهم في التنظيم.

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والسبت، وقعت أعنف الهجمات في محافظة صلاح الدين (شمال)، حيث شن مسلحو التنظيم 5 هجمات في أوقات متزامنة على قوات "الحشد الشعبي" ما خلف 13 قتيلا و20 جريحا في صفوف الحشد.

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" خلال الأشهر الماضية، إذ بلغت ذروتها في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وكشفت وزارة الدفاع العراقية، في بيان أبريل/نيسان الماضي، عن مقتل 170 مدنيا وعسكريا، إلى جانب 135 من "داعش"، خلال مواجهات وأعمال عنف منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.