شكرا لقرائتكم خبر عن ماكينة أهداف أجويرو تعمل بالأرز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف نجم مانشستر سيتي، حامل اللقب الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، عن سر عمل ماكينته التهديفية، وقال: «نحن معتادون، كأرجنتينيين، على أكل الستيك، والمشاوي دائماً، وكنت أشعر بالدوار أحياناً في الملعب، بين عامي 2013-2016، تعرفت إلى طبيب إيطالي عبر الإنترنت، وشرحت له طعامي اليومي، وأنني أتناول اللحم يومياً، فقال لي اجعل اللحم يوماً واحداً، وعندما تشعر بالجوع تناول الدجاج والأرز. خسرت كيلو ونصف، وشعرت بأنني شخص آخر، وأصبحت من محبي الأرز، كيلو أو نصف كيلو بمقاييس لاعب الكرة تصنع فارقاً كبيراً في الأداء».
وأخضع الأسباني جوارديولا، لاعبي سيتي عند قدومه في 2016 لمعسكر غذائي، ومنع البيتزا في ملعب التمرينات، وأوجب على كل لاعب زاد وزنه الذهاب للجيم، حتى يستعيدوا لياقتهم، وعلق أجويرو: «النادي يواصل مراقبة حميتنا عن كثب أثناء الحجر المنزلي، طبيب التغذية يريد منا تناول الكثير من الخضراوات، والسمك، وأقراص أوميجا 3، وفيتامين أي، وأحياناً يكتشفون زيادة الوزن من فحص الدم، لكنني أقف على الميزان كل يوم على الأقل، كي أعرف أين أنا».
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