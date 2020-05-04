كبار البرمييرليج يتوقون للعب والصغار يخشون الهبوط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تخوض رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز جهوداً كبيرة الآن لرأب الصدع بين الأندية الـ6 في الصدارة والأندية الـ6 في ذيل الترتيب، والذي نشب بسبب خطة استئناف الموسم فيما حشد الكبار جهودهم لجعل الهبوط والصعود هذا الموسم إلزامياً حتى في حال شطب الموسم، وجاءت التطورات بعد اجتماع حملة أسهم الأندية الإنجليزية يوم الجمعة وفيه حاول الكبار إقناع الأندية الثلاثة في ذيل الترتيب بجدوى استئناف الموسم لتجنب الهبوط لكن مزايا (بروجكت ريستارت) «مشروع البدء من جديد» يعتمد كثيراً على مركز النادي في الجدول وعارض بول باربر المدير التنفيذي لبرايتون علناً استكمال الموسم في 10 ملاعب محايدة واصفاً الخطة بأنها تدمر مصداقية المنافسة فيما شكك ستيف باريش رئيس مجلس إدارة كريستال بالاس بالأثر الاجتماعي والاقتصادي لعودة اللعب.

وكشف مصدر حضر الاجتماع أن 13 نادياً كانت مع «بروجكت ريستارت» و6 أندية عارضت وواحد على الحياد، وقال آخرون إن هناك 8 أندية تعارض المشروع وهو العدد الكافي للتصويت ضده، ووجهت لبعض الأندية اتهامات باستغلال الكادر الطبي لبث الرعب في نفوس اللاعبين من مخاطر العودة. ويحتاج البرمييرليج لـ14 صوتاً كي يمرر مشروع استئناف الموسم والمقرر في 12 يونيو/ حزيران المقبل ولديه حتى نهاية الشهر الجاري لإقناع الأندية المعارضة مع مرور الوقت وعودة التمرينات شيئاً فشيئاً، ومن المتوقع أن يطالب المدير التنفيذي للرابطة ريتشارد ماسترز بحاجة الجميع للتوحد ووضع المصالح الشخصية جانباً من أجل تفادي خسائر مالية كبيرة خصوصاً مع غياب عوائد التذاكر وخسارة حقوق البث، وسيشدد ماسترز على أهمية الدوري والكرة بشكل عام في إنجلترا ليس فقط بالنسبة لعشاقها بل لأن كل ناد يدعم العديد من المشاريع في مجتمعه.