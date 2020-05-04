«مطار دبي» يحتفل بأبطال الخطوط الأمامية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أبرزت مطارات دبي الدور الحاسم لخدمات إطفاء الحريق في مطار دبي الدولي في تمكين التشغيل السلس، ونمو المطار من خلال توفير بيئة مطار آمنة، احتفالاً بأبطال الخطوط الأمامية في اليوم الدولي لرجال الإطفاء. وبصفتها مشغلًا لمطار دبي الدولي، وهو أكثر المطارات ازدحاماً في العالم من حيث حركة المسافرين الدوليين، فإن مطارات دبي لديها واحدة من أكبر إدارات خدمات الإطفاء في المطارات في العالم. وتضم إدارة خدمات الإطفاء أحدث التقنيات، وأكثرها تطوراً، وأكثر من 420 موظفاً، ما يؤهلها للاستجابة للحالات الطارئة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر مطار دبي الدولي، ومطار دبي ورلد سنترال، وأكاديمية طيران الإمارات للتدريب في هذا المطار.

ويتم دعم فريق عمل إدارة الإطفاء بأحدث تقنيات مكافحة الحرائق، بما في ذلك أسطول مكون من 19 مركبة رئيسية من المركبات الكبيرة، ومركبتين للحوادث، وست مركبات متخصصة، وخمس مركبات هيكلية لإطفاء الحرائق، و 12 مركبة دعم. وأضافت إدارة المطافئ مؤخراً 6 مركبات من طراز روزنبور، المجهزة بأحدث تقنيات مكافحة الحرائق في الطائرات، وضوابط السلامة، مع القدرة على التعامل مع جميع أنواع الحوادث الأخرى.