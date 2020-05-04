شكرا لقرائتكم خبر عن يربح جائزتين بمليوني دولار في يوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

ابتسم الحظ لرجل من ولاية كولورادو الأمريكية بربح بطاقتي يانصيب بمليوني دولار في يوم واحد، بعد 30 عاماً من المحاولات.

وأعرب الأمريكي جو بي عن فرحته العارمة بربح جائزتين بقيمة مليون دولار لكل واحدة، بالقول: «إن هذا لا يحدث حتى في الخيال. ربحت جائزتين واحدة في الصباح والثانية في المساء، إنني أشعر بالفرح والصدمة في آن واحد».

وأضاف: «اعتدت على مدار 30 عاماً شراء أوراق يانصيب تحمل الرقم نفسه 5-9-27-39-42 من متاجر متعددة قبل أن يحالفني الحظ ويعيد لي أضعاف ما أنفقته خلال 30 عاماً في شراء الأوراق».

وأشار إلى أن خطط إنفاق المبلغ ليست بيده؛ إذ ستتولى زوجته الأمور.

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