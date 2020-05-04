بداية شهر غير مبشرة للأسهم الأوروبية والآسيوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هوت الأسهم الأوروبية، الاثنين، مع عودة المستثمرين من عطلة أول مايو/ أيار، ليجدوا نزاعاً جديداً بين الولايات المتحدة، والصين، بسبب أزمة فيروس كورونا.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.5 في المئة في بداية غير مبشرة لشهر مايو/ أيار، بعد أن حقق مكاسب ستة في المئة في إبريل/ نيسان. وسجلت مؤشرات قطاعات النفط والغاز، وصناعة السيارات، والمصارف، والتكنولوجيا، أكبر الخسائر، ودارت بين 3.6، وخمسة في المئة.

وهوى سهم شركة تيسينكروب الألمانية 13% عقب تقرير أشار إلى أن الجائحة قد تتسبب بضغوط مالية جديدة، رغم بيع وحدة المصاعد التابعة للشركة.

وبعد تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم على الصين الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الأحد: إن هناك «قدراً كبيراً من الأدلة على أن فيروس كورونا المستجد خرج من مختبر صيني».

ونزل مؤشر داكس الألماني 3.3 في المئة بفعل ضغط إضافي من «ديالوج لصناعة الرقائق» بعد سحب توقعاتها لعام 2020. وهبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 3.8%.

وفي آسيا، تراجعت الأسهم، الاثنين، وانخفض مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 4.18% ليغلق عند 23.613.80، مع هبوط أسهم شركة التكنولوجيا الصينية تينسنت 4.08%.

وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية 2.68% ليغلق عند 1،895.37 نقطة. وانخفض مؤشر ستريتس تايمز السنغافوري بنسبة 2.15%، بينما انخفض مؤشر «نيفتي 50» في الهند بنسبة 5.34% في تعاملات بعد الظهر.

وبقيت الأسواق في الصين، واليابان، وتايلاند، مغلقة بسبب العطلات.

وفي أستراليا، خالف مؤشر «إس آن دبي أيسكس» الاتجاه العام، حيث تعافى من انخفاضه السابق، ليغلق مرتفعاً بنسبة 1.41% عند 5،319.80 نقطة.