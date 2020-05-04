متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نائب الرئيس الأمريكي نادم على عدم ارتدائه الكمامة

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الأحد، إنه أخطأ بعدم وضع كمامة طبية خلال زيارته للمرضى في مركز مايو كلينيك الطبي الشهر الماضي، مشيراً إلى أنه كان يجب أن يضع الكمامة التي تقضي التعليمات بأن يضعها المرضى والزائرون الآخرون في مركز الرعاية الصحية في مينيسوتا، موضحاً في الوقت نفسه أنه لا يعتقد أنه كان يمثل خطراً على الآخرين.

وأشار نائب الرئيس الأمريكي في لقاء مفتوح مع الرئيس دونالد ترامب بثته محطة فوكس نيوز، إلى تكرار الفحوص التي يخضع لها هو وترامب للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وأنه كان واثقاً من أنه لا يمثل أي خطر خلال الزيارة، مؤكداً الأهمية الرمزية لوضع الكمامة بخلاف الغرض الطبي لها.

وكانت لقطات قد أوضحت أن بنس هو الشخص الوحيد من بين المرضى والطواقم الطبية الذي لم يضع كمامة طبية خلال زيارة مركز مايو كلينيك في أبريل/نيسان الماضي، وهاجم منتقدون قرار بنس بعدم وضع كمامة قائلين، إن ذلك يقوض الجهود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة أكثر من 67 ألف شخص في الولايات المتحدة، خاصة أنه يقود جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة تفشي الفيروس.