شطب وظائف صناعة الطيران يصل إلى المحركات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنوي المجموعة الصناعية البريطانية «رولز رويس» إلغاء نحو ثمانية آلاف وظيفة نظراً لتراجع حركة النقل الجوي بسبب فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكر مصدر مقرب من الملف لوكالة فرانس برس.

ويمثل هذا العدد حوالي 15% من اليد العاملة في الشركة المصنعة لمحركات الطائرات، في أحدث تداعيات الأزمة العميقة التي ضربت قطاع الطيران.

وقال متحدث باسم الشركة إن «تأثير كوفيد-19 غير مسبوق. اتخذنا إجراءات سريعة لزيادة سيولتنا وخفض نفقاتنا بشكل كبير (...) لكننا سنحتاج إلى أكثر من ذلك» مشيراً إلى أن المناقشات جارية مع النقابات وأنه سيتم الإعلان عن القرارات المتعلقة بالوظائف بحلول نهاية أيار/مايو.

وتأتي خطة رولز رويس بعد الإعلان عن تسريح ثلاثة آلاف شخص في شركة الطيران الإيرلندية «راين إير» الجمعة و 12 ألفاً في شركة الطيران البريطانية «بريتش إيرويز». وتشير شركة «فيرجن أتلانتيك» أيضاً إلى أنها تجد للاستمرار وطلبت مساعدة الحكومة بدون جدوى.

وكانت «رولز رويس» ألغت توزيع أرباحها في نيسان/إبريل وحذرت من التداعيات الوخيمة للوباء، لكنها أكدت ملاءة مالية.

خفضت مجموعة تصنيع المحركات قوتها العاملة بنحو 4600 شخص، بشكل رئيسي في القطاع الإداري، منذ 2018. ومن المنتظر أن يطال التخفيض هذه المرة بشكل أساسي العاملين في محركات الطيران المدني.

وقلصت المجموعة خسائرها الصافية في 2019 بفضل أداء تجاري أفضل رغم المشاكل المكلفة التي واجهتها مع محركات طائرات «ترينت 1000» وأرهقت حساباتها لعدة سنوات، إلا أن الأزمة الصحية وجهت لها ضربة أخرى.